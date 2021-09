Svatba na první pohled se vrací! K oltáři odvede šest párů více generací, spojí je tito odborníci

První série reality show začala svatbou Natálie a Františka. Vztah nevydržel. Foto: TV Nova

Po návratu pak stráví měsíc ve společné domácnosti, než se rozhodnou, zda budou ve vztahu pokračovat, nebo si dál půjde každý svou cestou - jak se stalo v případě všech párů řady první. Kde se stala chyba?

„Aby byl svazek úspěšný, je třeba na něm pracovat. To, že my spojíme podle nejlepší víry dva lidi, neznamená, že jejich vztah je hotový a už je nečeká žádný úkol. Právě naopak. Tehdy všechno začne. Účastníci to mají ve svých rukách. Toto bohužel mnozí nechápou. Myslí si, že to má fungovat samo o sobě, protože jsme je spojili. Ne. Oni sami si musí vytvořit vztah, ke kterému jsme jim dali základ,“ uvedla RNDr. Jaroslava Babková. PhD., expertka na DNA.

Spolu s ní se budou na párování soutěžících podílet psychoterapeutka a koučka PhDr. Šárka Vaňková, odborník na nonverbální komunikaci Ondřej Staněk a vztahový kouč Petr Jan Křen.

Druhá řada představí šest párů více generací. Na obrazovkách se objeví od 11. září. ■