Můžu se odhalovat, když jsem máma? Slavná modelka se ptala fanoušků u videa v bikinách

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Modelka Iskra Lawrence (30) se nikdy nebála své křivky odhalit. To se nezměnilo ani poté, co se stala maminkou. Ovšem nyní přiznala strach z toho, že kdyby se oblékla příliš vyzývavě, lidé by si mysleli, že je špatná matka.