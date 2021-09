V baru ji zdrogovali a znásilnili, tak o tom natočila seriál: Herečka popsala, jak se vypořádala s děsivým traumatem

Michaela Coel Profimedia.cz

Michaela Coel je talentovaná scenáristka, režisérka a zároveň hlavní představitelka role Arabelly v loni uvedeném seriálu Můžu tě zničit. Ten se setkal s velkým úspěchem jak u diváků, tak kritiků. A není divu, Michaela do něj totiž promítla vlastní zkušenosti se sexuálním napadením.

„Je to příšerné a prostě na ho*no,“ rozpovídala se v rozhovoru pro Elle. „Automaticky cítíte vztek, smutek, pomstychtivost. A to jsou ty lepší věci,“ popsala pocity poté, co ji v baru zdrogovali a znásilnili.

„Je snadné se v tom vzteku, smutku a šoku zaseknout, ale musíte si tím projít,“ pokračovala Coel, která své trauma proměnila ve dvanáctidílný příběh londýnské spisovatelky Arabelly.

A ten se jejímu životu podobá víc, než si diváci mysleli. Když Coel psala druhou sérii sitkomu Chewing Gum, dopřála si pauzu a zašla za kamarádkou do baru. Další den se probudila a pamatovala si pouze útržky. Došlo jí, že ji zdrogovali a znásilnili.

„Trvalo mi dva a půl roku, než jsem to všechno napsala. Nevzala jsem za tu dobu žádnou jinou práci. Bylo to těžké, protože jsem zpracovávala nejtemnější období v životě,“ uvedla dříve pro Radio 1.

„Na trauma reagujeme různými způsoby. Není to tak, že bychom se jenom litovali. Někdy to odmítáme přijmout. Nejhorší je sebeobviňování. To ničemu nepomůže. Musíme k sobě být milejší,“ dodala.

Michaela nedovolila, aby jí trauma bránilo žít normálním životem. Nevyhýbá se nočním procházkám po parku ani hovorům s cizinci. „Opatrnosti není nikdy dost, ale nesmíte žít ve strachu,“ vzkázala na závěr. ■