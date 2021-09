Ikona módy a stylu oslavila 100 let! Tato žena měnila Bílý dům i modelingové stereotypy

Iris Apfel oslavila sté narozeniny. Profimedia.cz

K módě a designu měla vždy blízko. Ještě pod jménem Barrel psala pro magazín Women´s Wear Daily a pracovala pro návrháře Elinora Johnsona, v roce 1948 se provdala za Carla Apfela, s nímž o dva roky později založila textilní filmu Old World Weavers. Tu vedli až do roku 1992, kdy odešli do důchodu.

V podnikání, které se specializovalo na reprodukce látek ze 17.-19. století, se jim dařilo, Iris se vypracovala a stala se vyhledávanou interiérovou designérkou. Mj. se podílela například na rekonstrukci interiéru Bílého domu, a to rovnou pro devět prezidentů: Trumana, Eisenhowera, Kennedyho, Johnsona, Nixona, Forda, Cartera, Reagana a Clintona.

Apfel je také vášnivou sběratelkou. Ze svých cest si často vozila zajímavé módní kousky, které následně nosila na významné večírky vyšší společnosti. Jejím poznávacím znamením se staly syté barvy a vzory i výrazné doplňky.

Ani v seniorském věku nepřestává tato žena s obdivuhodným elánem inspirovat. V roce 2018 podle ní byla vytvořena panenka Barbie, o rok později, ve svých 97 letech, Apfel podepsala smlouvu s modelingovou agenturou IMG a na Instagramu ji sledují dva miliony lidí.

S manželem Carlem Iris strávila dlouhých 68 let. Zemřel v srpnu 2015 ve svých sto letech. ■