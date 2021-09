Tohle sexy tělo je stále volné: Rusovlasá misska předvedla vysportované tělo v plavkách

Romana Pavelková Foto: archiv R. Pavelkové

„Když to jde, vyrážím běhat. Jsem jinak docela sportovec. Vedle golfu v letních měsících mě baví i TRX nebo kruhový trénink. Vždy je co zlepšovat, ale jsem spokojená tak, jak to je, a myslím, že i když jsem jako modelka v důchodu, se můžu občas objevit před objektivem,“ svěřila se Super.cz Romana.

Je až k údivu, že po boku sexy rusovlásky se od doby, kdy oznámila odchod od manžela, stále nikdo neobjevil. Na seznamky se Romaně nechce, a jak sama tvrdí, je stará škola a preferuje raději klasický způsob seznámení. „Doufám, že nebudu čekat do důchodu,“ svěřila se smíchem Romana. ■