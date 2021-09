Nejdéle kralující Miss vztah vydržel, v Praze ale bydlí s kamarádkou. Víte o bytu, kde žijí větší kočky?

Klára Vavrušková Super.cz

Bude nejdéle kralující vítězkou v historii, na trůnu královny krásy si posedí kvůli pandemii koronaviru skoro tři roky. Klára Vavrušková (22), třetí nejkrásnější dívka ze soutěže Miss Earth, se přestěhovala natrvalo do Prahy. Její spolubydlící je kolegyně ze soutěže krásy Karolína Kokešová (25).

Na České Miss Klára vyhrála pronájem bytu, tradičně na rok, z toho už se tedy musela odstěhovat.

"Bydlím s Karolínou Kokešovou. Máme byt spolu. Česká Miss mi dala i přátelství a tohle je jedno z nich," řekla Super.cz s úsměvem Klára, která v bytě nahradila pro změnu Andreu Kalousovou (24). Ta teď už žije s partnerem Kazmou.

Klára je jednou z mála vítězek soutěže krásy, které vydržel vztah.

"Většinou vztahy končí, protože kluk to vzdá a neunese to, že vedle něj stojí vítězka České Miss a motá se kolem ní spousta mužů a vůbec lidí a že stále pracovně někde poletuje. Můj kluk se drží a náš vztah je stejný jako před Miss, jsem za to moc ráda," řekla Super.cz Klára o partnerovi Vlastimilu Šeďovi. ■