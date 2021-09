Dcerku vedla poprvé do školy a po druhém porodu má postavu snů: Iveta Vítová je v šestinedělí téměř na své váze

Iveta Vítová Foto: Vadim Kramer

„Ještě stále nosím těhotenské kalhoty a do své původní váhy mám ještě daleko. Nabraná kila neřeším, ne teď, teď jsem ráda, když se trochu vyspíme a Matěj prospívá. Spíš řeším váhu svého syna,“ smála se Iveta.

„Když jsme si přivezli Matěje domů, byla jsem z toho tak nějak víc vyplašená a opatrná, než jak tomu bylo u Anetky. Koupila jsem si váhu, po každém krmení ho vážila, jestli přibývá. Pak mi přišlo, že ne tak, jak má, proto jsem zvýšila dávku a frekvenci krmení, až pak zase přibral až moc. Nejprve Matěj moc nespinkal, pak spal víc a já ho kontrolovala, jestli skutečně spinká a jestli nespinká až moc. Paní doktorka mi řekla, ať se hlavně uklidním, tak jsem si to vzala k srdci, a tak nějak to ze mě spadlo. Věřím, že po ukončení šestinedělí už bude vše, jak má,“ dodala.

Moderátorka vyrazila s kočárkem vyprovodit svou dcerku Anetku na její první cestu do školy. „Anetka jde letos do druhé třídy, ale po covidovém minulém roku je to pro nás jako poprvé.

Pro všechny školáky, učitele i rodiče to byl záhul. Absolvovat první třídu s částečnou distanční výukou není skutečně nic moc. Jak má učitel děti vzdáleně přes počítač učit psát nebo číst. Kromě toho Anetce odpadly minulý rok i všechny její oblíbené kroužky, tak se moc těší, že si to letos vynahradí a vše dožene. Doufáme, jako ostatní, že letošní rok bude bez takových velkých překážek jako minulý rok,“ věří. ■