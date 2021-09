Změnila barvu vlasů a jako blondýnce jí to sekne: Podívejte se, jak dnes vypadá bývalá hvězda Novy Nicol Lenertová

Nicol Lenertová Super.cz

S bývalou moderátorkou Novy Nicol Lenertovou jsme se neviděli dva roky, tak jsme byli samozřejmě zvědaví, co je u ní nového. Na první pohled to byla barva vlasů. Je z ní blondýnka. "Teď mi to sedí. Já tedy vyzkoušela snad všechny barvy, ale největší přešlap byla asi černá," řekla Super.cz Nicol.