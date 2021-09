Kráska z České televize bude podruhé maminkou: Blondýnka už je v 7. měsíci

Henrieta Hornáčková Michaela Feuereislová

S bývalým manželem, režisérem Davidem Drábkem, to herečce z oblíbeného dětského pořadu Tance z pohádkového rance, nevyšlo. S Honzou ale konečně našla to pravé rodinné štěstí. Loni v srpnu nám herečka, známá například z Cest domů, ukázala zásnubní prstýnek, takže na svatby změnila názor.

Místo vdavek do roka a do dne se ale nyní opět chlubí těhotenským bříškem. Herečka je už v 7. měsíci, ale protože se nepohybuje ve společnosti a nevyhledává mediální pozornost, tušil to málokdo. "Vy taky vypátráte všechno," potvrdila Super.cz Henrieta požehnaný stav. To, zda napodruhé čeká kluka, nebo holčičku, si ale nechala pro sebe. ■