Poznáte tuhle roztomilou holčičku? Zpěvačka zavzpomínala na první školní den a promluvila o šikaně v dětství

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

„Já sama na tento den moc ráda nevzpomínám, když bych měla upřímně přiznat a rozvést tady tohle téma, tak jsem školu nikdy neměla ráda,“ svěřila se zpěvačka. „Odmala jsem zažívala šikanu, smály se mi děti, za to že mám nemocnou a postiženou ségru, že jsem nechtěla nikde spát, že jsem byla moc hodná, utíkaly přede mnou do školy, abych musela jít sama, schválně si se mnou nechtěly hrát a dalších X věcí,“ nechala se slyšet Kamila, která přeje všem rodičům a dětem v následujících letech hodně štěstí a pevné nervy.

„Teď už jsem velká holka, ale tenkrát jsem nebyla a do teď mi u toho není hej. Nicméně jen myslete na to, že někdy to není růžové a vše není tak, jak to vypadá. Proto buďte svým dětem nápomocni, poslouchejte druhé a případně to řešte. Ono se to může zdát jako malichernost, ale fakt není. Kdo si to nezažije, tak neví, jak to může ublížit, jak to člověka bolí a je mu to líto a opravdu mohou být nejenom dospěláci, ale i děti na sebe zlí,“ dodala zpěvačka. ■