Tuhle slovenskou sexbombu spojovali s Felixem Slováčkem: Kucherenko prozradila, jak to mezi ní a saxofonistou je

„Felix je úžasný člověk a veliký gentleman,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz Kucherenko a vysvětlila, jak se s muzikantem seznámila. „Byli jsme v lázních Brusno, kde probíhala výstava obrazů jedné slovenské umělkyně. Felix přijel obrazy pokřtít, stejně jako já. Takže jsme se oba stali kmotry, nic jiného v tom není potřeba hledat, ani vyvolávat žádné senzace,“ objasnila a zároveň vyvrátila veškeré domněnky.

Na Slovensku je Kucherenko známá ze sociálních sítí i televize, kde má svůj vlastní pořad. „Svět podle Kucherenko točíme už pátým rokem. V televizi to běží jednou týdně a je potřeba vymýšlet stále nová témata. Je tam úplně všechno, někdy se tam propagují nějaké věci, točí se, co den dá,“ řekla nám blondýnka.

Poslední dobou ji nejen pracovní povinnosti přivádí často do Prahy, kam by se v budoucnu nebránila přestěhovat. „Mám v Čechách sestru, její dceru, ale mám tu i pracovní věci. Dost propaguji instagramové reklamy, i českým firmám, ale opravdu se nechci řadit k influencerům. Jsem osoba, která svým jménem prodává nějaké produkty, ale jako influencerka bych to nenazvala," dodává Kucherenko.