Po šesti letech znovu na koncertním pódiu: Podívejte se, jak to Lucie Vondráčková roztočila před fanoušky

Lucie Vondráčková Herminapress

Lucie Vondráčková (41) v poslední době jenom kvete. Užívá si nový vztah se sympatickým moderátorem Petrem Vojnarem (45) a daří se jí i po pracovní stránce. V posledních letech sice především točila filmy, klipy a vydala hudební album, ale klasická vystoupení před diváky jsme u ní dlouho neviděli. Celých pět let trvalo, než se Lucie Vondráčková objevila znovu na pódiu.

Naposledy to bylo v roce 2016. Teď to zpěvačka opět roztočila na koncertě u příležitosti stého výročí jedné jihlavské firmy. A publikum z ní bylo nadšené. „Byli jste publikum za odměnu,“ poděkovala zpěvačka návštěvníkům koncertu, kterým zazpívala své největší hity. Na kytaru ji doprovázel Petr Kocman, mimo jiné hráč ve skupině Františka Nedvěda, a na klávesy hrál Jakub Přibyl.

Vondráčková už také pilně připravuje novou desku. První vlaštovkou je nový singl Vzkaz v láhvi, který má ve středu premiéru. A právě díky práci se Vondráčková seznámila s Petrem Vojnarem, s nímž si zahrála v jednom z dřívějších klipů zamilovaný pár. Moderátor na ni pěje jen samé ódy.

„Hezká holka to vždycky byla a je. Spíš mě překvapilo, jaká je povahově. Z médií člověk získá úplně jiný obraz. Myslel jsem, že je to nějaká primadona. Je to naprosto normální holka, v uvozovkách obyčejná, přestože není obyčejná. Holka, která má ráda srandu, na nic si nehraje, je příjemná, všemu otevřená,“ řekl Super.cz Vojnar. ■