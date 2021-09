Její vnady už znáte, teď přišla řada na zadeček. Alice Bendová šla s kůží na trh a ukázala jak se jí daří hubnout

Alice Bendová Foto: Archiv A. Bendové

Nejen vnady, ale i zadeček. Alice Bendová (47) poslala z dovolené ve svém druhém domově na Tenerife hodně žhavý pozdrav. V úterý se již vrátila do Česka, protože od středy už její potomky čekala škola.

Alice na sobě tvrdě maká, denně běhá, zlepšuje se neustále v rychlosti i vzdálenosti. Za poslední měsíc zhubla pět kilo a v hubnutí pokračuje. "11 km už dám. Ještě před měsícem bych věděla, že dám tak půlku," pochlubila se zlepšením herečka.

Pohled na její bujné vnady dopřává fanouškům celkem často, za to pozadí naopak prakticky neukazuje. Podívejte se, jak to sexy Alici sluší zezadu. Rozhodně se herečka nemá za co stydět. ■