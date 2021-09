Rodiče i přítelkyni naočkoval, aby se neočkovali: Udělám to, jen když budu opravdu muset, řekl švihák z Čarodějky

Marian Vojtko Super.cz

Musel by dostat opravdu nůž na krk, aby podstoupil vakcinaci. Zpěvák Marian Vojtko (48) se očkování stále brání a přesvědčil o tom i svoje rodiče a přítelkyni. A to přestože nemůže otce s matkou žijící na Slovensku od poloviny července vůbec vídat kvůli přísným vstupním podmínkám do země. Bez komplikací a karantény se tam dostanou jen očkovaní.