Líbila by se vám nakrátko? Bývalka Prachaře si může dovolit měnit image skoro stejně často jako spodní prádlo

Je velmi tvárná. Díky této důležité vlastnosti modelky Denisa Dvořáková (30) dosáhla hvězdné kariéry a stala se jednou z nejúspěšnějších modelek poslední dekády. Kráska má to štěstí, že si může dovolit dle libosti střídat image, nebo barvy i střihy vlasů. Sluší jí totiž vše.

Když dorazila na vyhlášení výsledků letošního ročníku prestižní modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, zdálo se, že si nechala zkrátit své krásné dlouhé vlasy. To byla ale jen mýlka. „To, co mi na hlavě vytvoří kadeřník Marty Tyl, tak je dokonalé. Kdybych se tedy rozhodla nechat ostříhat, tak jedině od něj a takhle,“ poukázala múza zesnulého návrháře Karla Lagerfelda na svůj punkový účes vytvořený obráceným francouzkým copem.

Na změny je bývalá partnerka Jakuba Prachaře (38) zvyklá. „Jednou už jsem měla krátké vlasy. Když jsem žila v New Yorku, tak jsem byla na tmavě hnědou barvu s krátkou délkou,“ vzpomínala pro Super.cz topmodelka.

Image tedy střídá téměř jako spodní prádlo. „Miluji změny, nebojím se jich. Beru to tak, že jsou to jen vlasy, které dorostou, takže změny bych se nebála. ■