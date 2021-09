Po mamince zdědila půvab, talent i styl pro módu. Patnáctiletá dcera Jitky Schneiderové zářila mezi elitou

Jitka Schneiderová s půvabnou dcerou Super.cz

Už poněkolikáté byla ozdobou československého finále Schwarzkopf Elite Model Look Jitka Schneiderová (48). Herečku už tradičně doprovodil na místo konání do Španělského sálu Pražského hradu její dvorní stylista a blízký přítel Honza Pokorný. Společnost jí dělala také dcera Sofie Anna.

Patnáctiletá mladá slečna roste do krásy, a tak se nabízela otázka, jestli by se během příštího ročníku nemohla objevit mezi finalisty prestižní modelingové soutěže. Vždyť už před čtyřmi lety nafotila dětskou kolekci návrhářky Ivany Mentlové. „Své dceři nechávám v mnoha věcech volnost. Už je ale ve věku, kdy by to bylo její rozhodnutí. Já ji podporuju ve věcech, které jsou fajn. Mohla by si to zkusit, ale zatím nemá ty centimetry,“ naznačuje svůj zdravý přístup k rodičovství herečka.

Spíš než modeling dceru Schneiderové zajímá herectví, byť se jedná zatím spíš o koníček. „Studuje gymnázium. Od dětství chodí do kroužku, kde je skvělá parta mladých lidí. Má to ale zatím jako hobby. Uvidíme, kam se to posune. Geny má ze všech stran,“ dodala pro Super.cz herečka.

Sofie je dcera Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka. Jejím dědečkem je herecká legenda Alois Švehlík. ■