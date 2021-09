Představitel Dlouhého Janka promluvil o zákulisí Ať žijí duchové!: Kvůli poprsí obdařených baletek dostal od režie vyhubováno

Jiří Procházka alias Dlouhý Janek z pohádky Ať žijí duchové! Profimedia.cz

I když si Jiří Procházka zahrál během dospívání téměř ve 20 dětských filmech a televizních inscenacích, do povědomí diváků se zapsal především rolí Dlouhého Janka ve filmu Ať žijí duchové!. V rozhovoru pro Super.cz zavzpomínal, jak se k herectví dostal a jak se mu natáčelo s představitelkou krásné Leontýnky, herečkou Danou Vávrovou. A nejen to. Mimo jiné prozradil, proč mu asistentka režie v zákulisí domlouvala kvůli hrudníku baletek.

„Jednou přišli filmaři do školy a já jsem klasicky nedával pozor. Vytáhli si nás na chodbu, rozdali jsme jim telefony na maminky a tatínky, na naše zákonné zástupce. Pak proběhl první konkurz na film Odysseus a hvězdy, kde jsem si nakonec zahrál první malou roli,“ vzpomíná na své herecké začátky bývalý herec. Krátce poté proběhl konkurz na pohádku Ať žijí duchové!.

Dnes již kultovní dětský film byl na plátna uveden v roce 1977, natáčelo se v roce 1976. Na jaře se konal konkurz, od června do září se točilo a v zimě se dodatečně namlouvaly takzvané postsynchrony. „Dodnes na natáčení vzpomínám s úsměvem, pro většinu z nás to bylo něco úplně nového,“ říká Procházka.

Se svou filmovou láskou a hlavní hrdinkou se od natáčení neviděl a bohužel k tomu ani nedojde. Dana Vávrová podlehla v roce 2009 rakovině. „Věděli jsme o sobě, protože jsme oba poskytovali rozhovory do médií a vždy jsme o sobě mluvili. Bohužel už k osobnímu setkání nedošlo,“ posteskl si. Připojil také perličky ze zákulisí filmu.

„V rozhovorech říkala, jak se do mě v té době zamilovala, že na mě v podstatě koukala jako na svatý obrázek,“ přiznává dětský filmový herec, který se dnes živí jako zvukař a muzikant.

Zamilovaného pohledu dospívající dívky si všiml i režisér snímku Oldřich Lipský. „V podstatě tu roli dostala díky pohledu, protože Leontýnku měl hrát někdo úplně jiný, ale Lipský si prosadil Danušku, ten její pohled se mu hrozně líbil. Zaplaťpánbůh jí to vydrželo celé natáčení,“ říká s úsměvem.

Tou dobou byl Jiří dospívajícím puberťákem a pochopitelně s ním cloumaly hormony. „Dokonce si mě pak paní Mikešová, vlídná pomocná režie, vzala stranou a říká: Hele, ty pitomče jeden, ona je do tebe zaláskovaná a my to potřebujeme dotočit v tomhle duchu. Tak ne, že nám tady budeš koukat po baletkách, kterým už rostou prsa. Budeš se věnovat Danušce!“ rozesmál se při vzpomínkách.

„Já jsem jí řekl, že se mi prsa líbí, tak jsem dostal druhý pohlavek, ale nakonec to dopadlo dobře. Jsem rád, že tu roli Danuška dostala, protože si nedokážu představit, že by to někdo ztvárnil a zahrál líp. Byla senzační. Zůstali jsme kamarádi, ale bohužel jen tou písemnou formou,“ dodal na závěr. ■