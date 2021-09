Monika Babišová si vyšla do společnosti s dcerou. A zavzpomínala na léta, kdy koketovala s modelingem

Manželka předsedy vlády si užívala dámskou jízdu s dcerou. Super.cz

Na Pražský hrad tentokrát Monika Babišová nedorazila v doprovodu manžela Andreje Babiše, společnost jí dělala dcera Vivien a kamarádky. Ve Španělském sále se totiž nekonala žádná politická událost, ale československé finále prestižní modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look.

Opulentní akce vybízela přece jen spíše k dámské jízdě. „Na dnešní večer jsem se těšila, po dlouhé době ve společnosti,“ sdílela se Super.cz Monika své pocity po příchodu na akci.

Jelikož dcera Vivien zdědila po rodičích výšku, nabízela se otázka, jestli někdy netoužila po kariéře modelky. „Rozhodně ne. Dcera nemá tyto ambice. Kdyby ale přišla s myšlenkou, že chce být modelkou, tak bych ji asi podpořila,“ uvedla Babišová, která na konci devadesátých let s modelingem sama koketovala. „Byla to taková chvilková záležitost. Dělala jsem to proto, že jsem byla oslovena. Věnovala jsem se tomu chvíli a nebylo mojí prioritou, abych byla úspěšná modelka,“ usmívala se Monika Babišová. ■