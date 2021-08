Jsem Radek Kašpárek a mám tah na branku: Takhle to vypadá, když se k plotně postaví michelinský šéfkuchař

Radek Kašpárek a Přemek Forejt Video: TV Nova

„Jeden z nás tří si vždy vybere nějakou lokaci, restauraci, která je mu blízká, vybere jeden pokrm a ten souboj je o tom, že druzí dva mezi sebou soutěží, kdo ten daný pokrm dokáže přetvořit lépe,“ popsal Kašpárek princip pořadu Souboj na talíři.

První dvojici tvoří on a Přemek Forejt, jako zadání od Jana Punčocháře dostali koprovou omáčku. Oba pochopitelně chtějí zvítězit a do souboje jdou se sebejistotou hvězd svého oboru.

„Nejdu do souboje s tím, že dneska proti mně stojí Přéma, tak to prohraju. Ne! Já jsem prostě Radek Kašpárek, rázovitý Ostravák, který má striktní tah na branku, a já jdu do toho souboje jenom za tím účelem, abych vyhrál,“ říká narovinu michelinský šéfkuchař.

Kolega mu nic nedaruje, i on vaří s jasným cílem. „Tohle není každodenní vaření, tohle je něco speciálního a já chci, aby to bylo něco spešl i na tom talíři. Já vůbec nejsem soutěživý. Chci jenom vyhrát.“

Na obrazovky pořad zamíří v úterý večer. ■