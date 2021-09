Kamarád mu řekl, že prý dobře zpívá. Mladík z Ostravy se pak ztrapnil před porotou Talentu

Patrik Ďurina zpíval v Talentu píseň Shawna Mendese. Video: FTV Prima

V pátečním prvním díle už deváté řady show Česko Slovensko má talent není sice nouze o skvělá představení, do soutěže se ale často hlásí i nadšenci, kteří mají talent maximálně na překonání sebe samých. A to byl příklad dvaadvacetiletého Patrika z Ostravy, který předstoupil před porotu, aby zazpíval písničku kanadského zpěváka Shawna Mendese In My Blood.