Parodie, slátanina a velký špatný. Diváci drsně zkritizovali nový seriál Primy. A reakce televize?

Marek Němec, Jan Dolanský a Kristýna Leichtová jsou hlavními tvářemi nového seriálu 1. Mise. Foto: FTV Prima

Televize lákala na tematiku, která mezi českými televizními seriály roky chyběla, totiž vojenství, a na vhled do profese vojenských lékařů. Diváci nesouhlasí, děj označují za parodii či slátaninu, někteří seriál už po prvním dílu překřtili na „ordinaci v zelené zahradě“.

„Doporučuji Primě vydávat to za satirický humorný pořad s prvky dramatu,“ píše jeden z diváků a další se přidává s tím, že jde o „absolutní hloupost bez nápadu“.

Podtitul seriálu „jen silní přežijí“ pak někteří z komentujících vztáhli právě na diváctvo a jeho odolnost.

„Nerad to říkám, ale něco tak špatného už jsem hodně dlouho neviděl“ nebo „Stačil by alespoň jeden vojenský poradce, který by tomu dal nějakou štábní kulturu...jak by řekla Jolanda, vidím velký špatný,“ zní další kritika.

Vedle děje diváci zepsuli také úvodní píseň Václava Noida Bárty.

Prima v reakci uvedla, že odchylek od reality jsou si tvůrci vědomi, ty jsou ale nezbytné pro příběh a diváckou atraktivitu.

„Příběh seriálu 1. Mise se neopírá o skutečné události, jeho cílem je ale od prvopočátku poukázat na to, jak obdivuhodná je profese vojenských lékařů a jak důležitá je jejich precizní a ve všech směrech náročná příprava. Jako každý jiný oborový seriál i tento vyžaduje stran profesionálů určitý nadhled,“ reagovala televize prostřednictvím šéfredaktorky společenské redakce Zuzany Brzákové.

Spokojení tvůrci mohou být alespoň se sledovaností první dílu, který přilákal 889 tisíc dospělých diváků. ■