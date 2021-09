Maminka by byla pyšná: Dcery slavného hudebníka a předčasně zesnulé modelky (✝47) se poprvé blýskly na přehlídce

Sestry debutovaly na přehlídce v Benátkách. Profimedia.cz

Stejně jako ostatní modelky, mezi nimiž zazářila i dcera Heidi Klum Leni (17), připluly na gondole, než vzaly útokem přehlídkové molo. D'Lila vynesla světlé modrobílé šaty, zatímco Jessie černé s růžovými detaily.

Připojila se k nim také nevlastní sestra Chance v černých třpytivých šatech. Dvojčata se pak na svém instagramovém profilu nechala slyšet, že se jim splnil sen.

„Jsme tak nadšené, že jsme mohly jít přehlídku pro Dolce & Gabbana. Děkujeme, že jste se k nám v Benátkách připojili. Chceme moc poděkovat našemu otci a týmu, který nám pomáhal se show. Milujeme vás a jsme vděčné. Doufáme, že budeme brzy zpátky,“ vzkázaly sledujícím.

Sám Diddy vyjádřil na sociální síti pýchu slovem LÁSKA s tím, že slovy nelze popsat, co cítí. V listopadu to budou tři roky, co matka dvojčat Kim Porter zemřela na zápal plic.

S Diddym, s nímž byla na střídačku ve vztahu 13 let, měla kromě děvčat také syna Christiana (23). Diddy si rovněž adoptoval jejího syna Quincyho (30) a k tomu má dceru Chance (15) a syna Justina (27) z dalších vztahů. Přestože se s Kim rozešli, zůstali si kvůli dětem blízcí a jeden druhého měli v úctě. Její smrt rappera velmi zasáhla. ■