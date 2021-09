Kristina Kloubková je na roztrhání: Vedle Snídaně a zpráv se vrátila k moderaci dalšího pořadu

Kristina Kloubková Michaela Feuereislová

„Velmi se těším, že se vracím do Víkendu, mám tento pořad moc ráda a doufám, že si to se mnou budou užívat i diváci,“ svěřila Kristina Kloubková, která se na obrazovkách televize objevuje již dvanáct let. Přestože v ranní relaci nedávno nastaly personální změny a Snídani opustila dvojice Milan Peroutka a Nikol Čechová, pro někdejší tanečnici a herečku se nic nemění.

„Kristina aktuálně zůstává ve Snídani, dále zpět moderuje publicistický pořad Víkend a také Televizní noviny,“ svěřil Super.cz PR koordinátor televize. Pořad Víkend nově Kristina moderovala i s partnerem z Televizních novin Martinem Pouvou.

„Pro mě se bude v rámci moderování jednat o velkou novinku, ale věřím, že po boku mé kolegyně Kristiny všechno půjde hladce,“ dodal Martin Pouva. Samozřejmě zůstává i osvědčená dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng. ■