První společný rozhovor krásky z Ulice a syna slavného herce: Sára Affašová a Martin Donutil promluvili o své lásce

Martin Donutil a Sára Affašová Super.cz

Poznali se v divadle a jejich láska trvá něco přes půl roku. Syn Miroslava Donutila (70), herec Martin Donutil (30), tvoří s kolegyní známou ze seriálu Ulice Sárou Affašovou (27) krásný pár. Když jsme se potkali na představení nových her Městských divadel pražských, kde oba hrají, poskytli Super.cz první společný rozhovor.

To, že mohou společně sdílet práci i soukromí, si oba užívají. "Jsme rádi, že jsme pořád spolu, a kdykoli spolu nejsme, jsme nešťastní," svěřil se Martin, kterému prý kdysi otec řekl, že by neměl mít partnerku z oboru. Sám si to ale nemyslí.

"Tehdy to bylo od táty takové doporučení. Ale absolutně nenamítá, že jsem si našel herečku. Za Sáru je moc rád, společně s tátou hrajeme i v představení Smrt obchodního cestujícího," upřesnil. Sáru dobře přijala celá rodina, včetně Martinovy maminky Zuzany. "Přijali mě krásně," ujistila nás i Sára.

V létě si pár užil týdenní dovolenou v Albánii, odkud Sára postovala fotografie s blankytným mořem, teď už je čeká jen samá práce. A konečně plánují i úplné sestěhování. Zatím sice bydlí spolu, ale ve dvou bytech. Kde byl zatím problém, se můžete dozvědět v našem rozhovoru. ■