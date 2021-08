Zrodila se modelingová hvězda: Nádherná dcera (17) Heidi Klum kralovala přehlídce světoznámých návrhářů

Leni Klum na přehlídce Dolce & Gabbana v Benátkách Profimedia.cz

Na přehlídku dorazila na gondole v modrých minišatech, ozdobená masivními šperky. Díky korunce vypadala jako princezna s Disneyho pohádky a slavná maminka se musela dmout pýchou.

Leni debutovala na mole v lednu, kdy se předvedla v Berlíně během týdne módy. V dubnu se pak dostala na obálku německého magazínu Glamour. Loni v prosinci se s matkou zase blýskla ve Vogue.

Heidi dceru v modelingu velmi podporuje. „Jsem na tebe tak pyšná, a nejen proto, že sis zvolila tuhle cestu. Vím, že ať by sis vybrala jakoukoliv, udělala by sis to po svém. Vždycky víš, co chceš. Jsi mini verze mě. Jsem pyšná, že můžeš ukázat, kdo jsi,“ opěvovala tehdy dceru.

Biologickým otcem Leni, rozené Heleny, je podnikatel Flavio Briatore, později ji ovšem adoptoval bývalý manžel Heidi, zpěvák Seal, s nímž má modelka ještě další tři děti. ■