Tohle jsou nejbizarnější vystoupení v dějinách Hvězdné pěchoty! Z autora Stávky dýdžejů je dnes žena

Štěpán Turek se zapsal do paměti národa hitem Stávka dýdžejů. Foto: David Kundrát / CNC / Profimedia

Mezi nadanými zpěváky se ale čas od času objeví ti, kterým do vínku nebyl nadělen hudební sluch a zpěv nepatří mezi jejich nejsilnější stránky. Takovým soutěžícím je věnována rubrika Hvězdná pěchota, která se po čase stala nedílnou součástí show.

Mezi nejznámější tváře Hvězdné pěchoty bezesporu patří například Anička „Dajdou“, oficiálně Anna Gleisnerová, která se přihlásila hned do první série.

<br>

Hned o rok později se do SuperStar přihlásil Štěpán Turek, dnes Olívie Turek. V té době nenápadný mladík odzbrojil porotu vlastní skladbou Stávka dýdžejů. I přesto, že se nesetkal s úspěchem, nevzdal se a coby textař dal o sobě vědět několika písněmi ještě pár let poté. Dokonce se přihlásil do další televizní show Česko Slovenko má talent na konkurenční stanici. Nejvíce však mediální svět zaujal novou ženskou identitou, kdy se ze Štěpána stala Olívie.

<br>

A takhle dnes vypadá bývalý účastník SuperStar v ženské identitě.

Když ne zpěvem, snaží se někteří soutěžící zaujmout porotu alespoň vystoupením. Ernest Lieskovec patří ke stálicím show, a především stálicím Hvězdné pěchoty. Svá vystoupení pokaždé obohatí o zajímavé taneční kreace. Přestože do dalšího kola nikdy nepostoupil, porota se minimálně dobře pobavila.

<br>

Podívejte se na další střípky z Hvězdné pěchoty:

<br>

Za 17 let vysílání se v porotě SuperStar vystřídalo nespočet zpěváků, zpěvaček, hudebníků, skladatelů, textařů, ale i rapperů, kteří na castinzích vybírají talenty, o jejichž osudu nakonec rozhodují diváci svými hlasy. Z populární pěvecké soutěže vzešly hvězdy jako Aneta Langerová (34), Martin Chodúr (31), Monika Bagárová (27), Jan Bendig (27), Markéta Konvičková (27), Ben Cristovao (34), Emma Drobná (27), Celeste Buckingham (26) a mnoho dalších. ■