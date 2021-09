Ivana Jirešová je ráda, že se dcera vrací do školy: Výuku doma prý nikdy nezvládaly

Ivana Jirešová Super.cz

„Letos jsem tomu moc nedala. Pokud je paddle širší, dá se na něm cvičit, ale hlavně nemám kde cvičit. Za mým domem není žádný rybník a letos jsem nebyla v Chorvatsku, kde se to někde v zátoce dá skvěle,“ svěřila se Ivana, která byla ráda alespoň za jedno odpoledne v rámci festivalu propagujícího tento sport.

Po dovolené v Egyptě už se opět hodlá naplno vrhnout do práce. „Už točím a budu mít divadlo a představení jsme nehráli rok a půl, texty si beru i na dovolenou, musím se je učit. Sice to tam je, ale chce to tak tři dny intenzivního učení, musí se to opakovat,“ svěřila se Ivana, která je ráda, že se i její dcera vrací k povinnostem a opět nastupuje do školy.

„Bohužel ten první ročník byl zasažený koronou a teď se těší do druháku. Už říkala, že se do školy se těší. Tak jsem zvědavá, jestli se v říjnu bude stále těšit,“ svěřila se Jirešová. Její dcera Sofie kráčí ve stopách maminky a studuje konzervatoř. Vedle toho je ráda, že už svou dospívající dceru nemusí doučovat.

„Na výuku vůbec nejsem, když byla na základní škole, tak ji učila maminka, já na to nemám trpělivost a moc si toho ani nepamatuji. Ale je to umělecká škola, takže tanec, zpěv nebo hra na klavír byly v minimální intenzitě,“ řekla Ivana s tím, že dcera má stejné touhy jako ona sama v jejím věku. „Chce to, co jsem chtěla já v jejích letech. Chce dělat činohru, žádný muzikál jako já, chce hlavně činohru, nebo maximálně nějaký historický film, ale to se uvidí a bude se to rozvíjet tím, jak bude dospívat,“ svěřila se herečka. ■