Sylvanian Families: hračky, které boří zajeté stereotypy

Základní pilíře kolekce rodiny Sylvanian Families jsou příroda, rodina a láska. Její součástí se můžete stát i vy a vaše děti. Bořte stereotypy už dnes.

Semišové postavičky Sylvanian Families si získávají fanoušky už od roku 1985, kdy vznikly v Japonsku. Ať už jste dospělí nebo děti, postavičky Sylvanian Families si získají vás všechny. Boří zajeté stereotypy panenek pro holky a autíček pro kluky. Sylvanian Families, jinak Sylváni, jak jim fanoušci říkají, jsou lesní i ostatní zvířátka seskupená do rodin.

V rodinách Sylvánů se děti učí, jak funguje rodina, přátelství a jak je důležité ovládat své emoce. Stres a zlé úmysly do jejich vesničky, sídlící blízko přírody, nepatří. Sylváni pomáhají dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti zábavnou formou. Postavičky jsou potažené sametem, mají pohyblivé končetiny a šaty, které lze sundat.

Děti se učí, jak funguje rodina a přátelství, se Sylvanian Families

FOTO: Olymptoy

Velká rodina zvířátek Sylvanian Families

V rodině Sylvanian Families najdete lesní druhy zvířat i spoustu dalších. Kočka, klokan, pes, ježek, králík, lev, opička, veverka, červená panda i jiná zvířátka, a jejich rodinní příslušníci, tvoří příběhy, které píšou vaše děti. Že spolu králík a pes nemůžou kamarádit? Ve světě Sylvanian Families je možné skoro vše! Do rodinky vašich dětí snadno přivítáte další členy. V nabídce najdete celé zvířecí rodiny nebo samostatná zvířátka. Do sylvání rodinky můžete přibrat dospěláky i zvířecí miminka.

Vytvořte Sylvánům příjemné prostředí

Vytvořte zvířecí rodince domov, kde se bude cítit dobře. Ať už máte jen menší prostory, kde ji můžete ubytovat, nebo byste jí, spolu s dětmi, rádi poskytli luxus velkého městského domu, v nabídce Sylvanian Families najdete, co hledáte. Co takhle zajít si se Sylvány na zákusek nebo ochutnat skvělou večeři? Vyrazte spolu s dětmi a zvířecími kamarády ochutnat novinky do místní cukrárny nebo restaurace. Díky široké nabídce motivů prožijete spoustu veselých příběhů.

Sylvanian Families nabízí kreativní hru s respektem k druhým

FOTO: Olymptoy

Rodinky vyráží na výlet

Má už vaše zvířecí rodinka dost ruchu velkoměsta? Pošlete je na dovolenou a ubytujte mimo civilizaci v trendy odpočinkovém srubu nebo domku u moře. Trampskou dovolenou Sylváni zažijí při cestě obytným vozem a při kempování.

Kterou zvířecí rodinku přivítáte u vás doma? Jaké příběhy s vámi prožijí? Nechte dítě vybrat jeho oblíbence a hrajte si společně. Díky tomu pomůžete dítěti rozvíjet nejen jeho schopnosti, ale také vztah k vám. Společná hra vám navíc pomůže odreagovat se od dnů plných stresu. Kvalitní zábavu vybírejte na mrakyhracek.cz. ■