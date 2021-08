Během těhotenství se rozešli, teď plánují svatbu. Hvězda Instagramu A.N.D.U.L.A se bude vdávat

Aneta Chovanová Super.cz

"Bylo to rozpačité. František nikdy neviděl žádost o ruku, kouká jen na Ramba. Přišel v zahradách, chytil mě za ruce a řekl, že by mi chtěl dát prstýnek a že hledal to nejkrásnější místo. Bylo to opravdový, nenaučený. Bylo to to krásný," řekla Super.cz Aneta.

Žádost o ruku čekala už mnohokrát. "Čekala jsem to mockrát a nikdy to nepřišlo. Tak jsem si říkala, že už to nepřijde. Čekala jsem to pokaždý, když jsme šli na večeři nebo si vzal jiné boty než tenisky," smála se Aneta.

Velkou svatbu pár neplánuje, proběhnout by měla příští léto. "Chtěla bych svatbu v rodinném kruhu a mít u sebe přátele, kteří byli u vývoje našeho vztahu. Ještě jsme se o tom nebavili. Zatím jsme si řekli, že příští léto by to bylo vhodné," dodala A.N.D.U.L.A.

Vztah Anety a Františka prošel velkou krizí, kterou překonali. Rozešli se, když byla sexy blogerka v 6. měsíci těhotenství. Až rok po narození syna k sobě opět našli cestu. ■