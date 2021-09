Může klidně přibrat! Eva Decastelo má ve skříni připravené dvě sady oblečení a podprsenek

Eva Decastelo je se sebou spokojená bez ohledu na váhu. Super.cz

„Když mám hubené období, tak mám radost, že se vejdu do džín. Nezoufám ale ani v tom tlustším období. To se mi vyplní vrásky v obličeji a zvětší prsa. Jsem tedy spokojená v obou polohách,“ řekla Super.cz Eva Decastelo na natáčení klipu kapely Civilní obrana.

Na rozkmit váhy je moderátorka připravená. „Mám ve skříni dvě sady oblečení i podprsenek pro hubené a tlustější období.

Hvězda seriálu Slunečná si ale kvůli váze nezoufá. Zatím se nedostala do fáze, kdy by byla její figura alarmující. „Já to mám hrozně jednoduché. Pokud se do šatníku do něčeho vejdu, tak to je v pořádku,“ mávla rukou Eva Decastelo. ■