Na tepláky a mastné vlasy v gumičce zapomeňte. Vnadná Decastelo se předvede v klipu jako pořádně sexy mamina

Z rolí svůdných naivek Eva Decastelo (43) volně přechází do polohy sexy maminek. Jednu takovou si sexbomba zahrála v klipu české kapely Civilní obrana, když byla obsazena do klipu k písni S tvojí mámou.

„S ohledem na to, že jsou kluci o generaci mladší, tak mně udělalo radost, když mě oslovili,“ svěřila se Super.cz Decastelo na natáčení videa. Tento kšeft Evě dohodila její kolegyně ze Slunečné Denisa Nesvačilová. „Denisa je zpívající host této kapely. Zpívá výborně,“ vysvětlila.

„Eva je dokonalá ženská, splňuje naprosto naše představy sexy ženské. Ta písnička je vlastně o ní,“ říká frontman kapely Marek Calík.

Nebylo Evě líto, že už ji oslovují do rolí maminek, a nikoli milenek? „Když mi tuhle roli nabídli, tak jsem si vzpomněla na jistý fiktivní telefonát z jednoho rádia, byla to nachytávka, kde se mě ptali, jestli bych nechtěla hrát babičku Vojty Dyka. To už je deset let stará záležitost. Jsem ráda, že jsem stále v sekci maminky. Babičky se evidentně blíží taky,“ smála se.

Decastelo v klipu vystřídá mnoho svůdných outfitů. Byly z její skříně? „Jsem doma maminka z posledních sil. Většinou mě vystihují tepláky a mastné vlasy do culíku. Všechno, co mám na sobě v klipu, mi tady zařídila stylistka,“ říká s úsměvem Eva Decastelo. ■