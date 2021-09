Kvůli covidu přišla o kšefty. Předtím se ale česká Kate Moss musela smířit s jinou velkou tragédií

Eva Klímková se svěřila se smutnou událostí Super.cz

Výrazná kráska, která je přirovnávaná k mladé Kate Moss, se ještě před pandemií musela vyrovnat s jinou smutnou událostí. Přišla o svého milovaného koně. „Měla jsem koně, ale je to dva roky zpátky, co umřel. Ještě ale jezdím. Věnuju se trénování koní a jezdců,“ svěřila se nám Eva na představení finalistů soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2021 a jedním dechem dodala: „Není na to ale příliš času. Snažím se věnovat hlavně modelingu.“

Eva patří mezi nejúspěšnější modelky své generace. Zajímalo nás tedy, jestli nebylo nutné, aby kvůli práci omezila svůj koníček, díky kterému by se mohla lehce zranit. „Přestala jsem úplně závodit, nedělám parkur a drezuru. Kvůli modelingu mi ale nikdo nemůže zakazovat to, co miluju,“ říká Eva Klímková, která se snaží v životě hlavně o rovnováhu. ■