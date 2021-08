O zraněného brankáře Slavie se krásná modelka láskyplně stará. Pár musel kvůli zranění oželet dovolenou

Jana Tvrdíková pečovala o zraněného partnera. Super.cz

Vítězka světového 33. ročníku světového finále modelingové soutěže Elite Model Look využila pracovní pauzu k tomu, aby se mohla starat o svého partnera Ondřeje Koláře. Letos v březnu byl brankář Slavie vážně zraněn během zápasu Evropské ligy. „Po tom, co se mu stalo, jsem byla ráda, že jsem s ním mohla být doma,“ řekla Super.cz na představení finalistů soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2021.

Jana si prožila opravdu dramatické chvíle. „Panika byla velká. Stalo se to ve Skotsku, já jsem byla v České republice. Naštěstí to nebylo tak vážné, jak se na začátku zdálo,“ uvedla Jana. „Zranění už je za námi. On je do všeho hr, tak se snažím dohlížet na to, aby taky odpočíval,“ říká Jana a dále uvádí: „Ráda se o něj starám, ráda jsem doma. Na druhou stranu mě těší, když taky spolu občas vyrazíme na nějakou hezkou večeři.“

Kvůli léčbě úspěšného fotbalisty pár ani neodcestoval během letních prázdnin na dovolenou. „Ondřej se léčil. Byl na menších zákrocích na rukou. Byli jsme na doporučení na wellness pobytu na pár dní. Navštívili jsme památky. Procházeli jsme se po památkách v centru Prahy. Užili jsem si to volno trošku jinak než obvykle.“ ■