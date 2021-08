Další pikantní scéna u Nicole Kidman. Herečka se v seriálu ukázala nahá

Nicole Kidman Profimedia.cz

Nicole Kidman (54) stále patří mezi nejoblíbenější herečky. Půvabná hollywoodská hvězda nikdy nepatřila mezi žádné stydlivky, a pokud si to scénář žádal, klidně se před kamerou svlékla. Nejinak tomu bylo i v seriálu Nine Perfect Strangers, kde se oddávala vášnivým milostným scénám.

Jako seriálová Masha se objeví nahá v postelové scéně s Mannym Jacintem. Kidman kvůli roli v seriálu tvrdě dřela na své postavě, protože příběh sleduje životy hostů a zaměstnanců wellness resortu. Po krásnou herečku ale není udržování formy vůbec žádný problém.

Štíhlou postavu si udržuje i po padesátce. Částečně za ni může genetika, ale také pravidelné cvičení a běhání, které patří k hereččiným koníčkům. A jak na pikantní sexuální scény reaguje její manžel, zpěvák Keith Urban? Ten na svou lásku nežárlí, jinak by se už musel úplně zbláznit.

„Můj manžel je také umělec, takže tomu rozumí a neangažuje se v tom. Vidí seriál, až když je hotový, sestříhaný, a vidí ho svěžíma očima. Nečte scénáře, netuší, co probíhá na place, má svou vlastní kariéru, do níž je ponořený,“ prozradila herečka s tím, že o tom, co natáčí, ve skutečnosti nic moc neví. A tak na žárlivost nemá ani pomyšlení. ■