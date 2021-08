Nikol Leitgeb rozčílilo nezodpovědné chování Dominiky Myslivcové: Holky, prosím, přestaňte bejt k*ávy

Nikol Leitgeb a Dominika Myslivcová Michaela Feuereislová

„Do parčíku,“ okomentovala Myslivcová video, na kterém během řízení auta dokumentuje svého psa a druhou rukou přidržuje současně volat i kelímek s kávou. Na rozhořčené reakce nemusela dlouho čekat. Přidala se k nim i Nikol Štíbrová (34), nyní Leitgeb.

Video Dominiky Myslivcové za volantem fanoušky nahněvalo.

Instagram D. Myslivcové

„Parčík je hned druhé místo na P, kam bych tě za tohle poslala,“ nebere si servítky Štíbrová. „Holky, prosím, přestaňte bejt k*ávy. Vaše rozbitý pusinky jsou mi jedno, ale ohrožujete nás ostatní,“ okomentovala herečka video na svém profilu.

Myslivcovou podobné reakce zasypaly a nemohla tudíž přehlédnout, že je její video na internetu virální. Rozhodla se vyjádřit.

„Nechci se tady vůbec obhajovat, anebo něco vysvětlovat. Lidi by se za volantem natáčet samozřejmě neměli, to je pravda,“ uznává Myslivcová, která se současně snaží obhajovat: „Bohužel to dělá hodně lidí, kteří nejsou vidět jako já, a proto to nikdo neřeší tak, jako momentálně mé stories,“ míní blogerka.

Situaci, která v autě proběhla, vysvětluje následovně: „Na videu vidíte, že jsem jela 30km/hod, vyjížděla jsem od mekáče a byla to otázka pár vteřin. Na dálnici bych si to nedovolila, protože mám před tím velký respekt a jezdím opravdu opatrně,“ dušuje se.

„Denně potkávám lidi, co jezdí jako ho*ada a já mezi ně opravdu nepatřím, ať už to podle videa může působit jakkoliv,“ dodává Myslivcová s omluvou všem, které videem pohoršila. ■