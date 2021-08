Petr Bende v noci boural cestou z koncertu: Pod kola mi vběhla liška, vyprávěl

Petr Bende měl v noci bouračku Foto: archiv P. Bende

Za posledních čtrnáct dní odehrál zpěvák Petr Bende (44) se svojí kapelou jedenáct koncertů. Návrat z toho posledního se mu stal málem osudným. "Měl jsem namále, jak bych to napasoval do stromu, bylo by ouvej," popsal Super.cz Bende svoji noční bouračku.