Potetovaná kráska Kundosaki se v kleci jen tak neobjeví: Kvůli zdravotním problémům nemůže do ringu

Kateřina Klinderová Foto: Instagram K. Klinderové

„Zápas momentálně neplánuji, úplně mi nehrají do karet zdravotní potíže. Člověk, když hodně sportuje a pak z toho vypadne, tak se objeví problémy, které na sebe navazují a je to obtížnější je vyřešit,“ svěřila se Super.cz sexy kráska, která blíže nechtěla své potíže specifikovat. „Určitě bych se ráda k zápasům vrátila, miluji tenhle sport. Velkým motorem jsou i fanoušci, ovlivňují mě pozitivně a chtěla bych jim dát tu výhru, ale i sobě,“ řekla nám Kateřina, která místo zápasení nyní akce Oktagonu moderuje.

„Momentálně se připravuji na turné Oktagonu, které bude probíhat v září, ale jsem zaměstnaná i jako manažerka, což sice nevypadá, ale je to náročné,“ řekla nám dlouhonohá kráska, kterou jsme potkali na akci nové kolekce sportovní obuvi.

„Mám doma třicet párů bot a pravidelně to třídím a dávám rodině do Mladé Boleslavi, která to dotahá. Nejvíc však utrácím za to, když se přestěhuji do nového bytu a snažím se ho zvelebit. Chci mít novou kuchyň, novou postel a takové věci, a to mě vždycky stojí nejvíc peněz a pak toho lituji, protože to tam nechávám. Baví mě i jídlo a peníze utrácím za sport, to je nedílná součást mě,“ dodala Kundosaki. ■