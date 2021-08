Opět zastupovala prezidentskou nadaci svého otce: Takhle to na slavnostním večeru slušelo Kateřině Zemanové

Kateřina Zemanová Super.cz

Na tom, kdo vyhraje, se mohla podílet jen jako řadová členka poroty. "Byla bych nejraději, kdyby to vyhráli všichni. I když gynekolog a porodník by se mohl hodit, ale to každé ženě. A pan doktor je samozřejmě sympaťák," smála se. Sama lékaře v poslední době navštívit nemusela a přeje to každému. "Byla jsem jenom na očkování, už mám za sebou úspěšně druhou dávku," upřesnila.

Pokud jde o novinky v jejím životě, od našeho posledního setkání právě na soustředění Anděla mezi zdravotníky na začátku července se prý nic zásadního nestalo. Nestihla ani žádnou dovolenou. "Snad vyjde čas na podzim," krčila rameny. ■