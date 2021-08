Tehdy byl jeho současné lásce jeden rok. Pohublý blonďáček Jakub Prachař jako mladík v reklamě na sušenky

Jakub Prachař v roce 1998 Foto: reprofoto youtube

Dnes je z Jakuba vyzrálý muž a otec dcery Mii, kterou má s exmanželkou Agátou Hanychovou (36). A po jeho boku se nyní objevuje o čtrnáct let mladší krásná herečka Sara Sandeva (24). V době, kdy byl sympatické herečce, do níž se Jakub zakoukal během natáčení seriálu Dvojka na zabití, jeden rok, zahrál si v oblíbené reklamě na sušenky. To mu bylo čtrnáct let. Coby pohublý blonďáček se v reklamě potkal i s dospívající Agátou. O rok později si zahrál ve svém prvním filmu Ze života pubescentky. Po jeho boku se tehdy objevil i mladý Kryštof Hádek (39).

Na divadelních prknech se ale prosazoval ještě o dva roky dříve (Divadlo Komedie). Diváky brzy zaujal například v cyklu Bakaláři nebo filmu Milenci a vrazi. Úspěšný je také jako seriálový herec - namátkou jmenujme Bazén, Horákovi, Ulice, Ohnivý kuře a nejnověji zmíněná Dvojka na zabití.

Kromě herectví je také populárním muzikantem (dříve Nightwork, dnes Tros Discotequos) a moderátorem a porotcem či účinkujícím v nejrůznějších show (Talent, Máme rádi Česko a další). Připomeňte si v naší galerii, jak to Jakubovi slušelo jako mladíkovi. ■