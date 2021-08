V Česku se naučil plavat, v Ghaně se bál krokodýlů: Tenhle sympaťák z Afriky vyhrál zdravotnickou soutěž

Patrice Awonseba Baba Musah je nový Anděl mezi zdravotníky. Super.cz

Sympaťákovi z Ghany, který v Česku vystudoval a už patnáct let zde žije, jsme drželi palce od soustředění, kde jsme se s nominovanými zdravotníky seznámili, a kde se dokonce i zásluhou Super.cz naučil plavat. "V Ghaně jsem neplaval, jsou tam krokodýli, tady v bazénu nemám strach," smál se.

To, že vyhrál, ho překvapilo, i když zpočátku žertoval, že by byl nejraději druhý. Vítěz totiž vyhrál vedle šeku 100 tisíc korun pro svoje domovské pracoviště a dalších cen také auto. A to Patrice má. Se stříbrem byl spojený zájezd. "Ale první místo je vždycky nejlepší, tak mám samozřejmě velkou radost," upřesnil při našem rozhovoru.

Slavit bude s kolegy z Ústavu pro péči o matku a dítě, kde pracuje třetím rokem a vedení je s ním evidentně spokojeno, jinak by ho nenominovalo. A jakou práci tam má nejraději? "Rodit děti je krásné, ale pro mě jsou zajímavější gynekologické operace," míní.

Patrice pochází z malého města v Ghaně, má tři sestry, z nichž dvě se věnují také porodnictví, jsou porodní asistentky. A dámy, pozor, je nezadaný. Kdyby se některé z vás líbil, můžete mu napsat na Instagram, který si prý kvůli tomu před pár dny založil. ■