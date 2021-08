Čerstvé a lokální produkty z Kauflandu

Obliba produktů od místních pěstitelů a chovatelů mezi veřejností neustále roste. Například zákazníci Kauflandu najdou v prodejnách vše, co se od raného jara do pozdního podzimu v České republice urodí. Rajčata, bylinky nebo jablka nabízí řetězec dokonce celoročně.

Papriky, rajčata a ještě mnohem víc

V úseku ovoce zelenina mohou zákazníci vybírat z více než 80 druhů čerstvých lokálních produktů. Úzké spolupráce s Kauflandem si cení i samotní farmáři, pro něž je Kaufland díky svým 135 prodejnám a dlouhodobým smlouvám klíčovým odběratelem. “Naše papriky dodáváme do Kauflandu již 10 let a této stabilní spolupráce si moc vážíme. Umožňuje nám neustále se rozvíjet a široké veřejnosti nabízet jen to nejlepší,” oceňuje dodavatel Tomáš Zoufalý z družstva Jihomoravské zeleniny.

Kromě paprik od družstva Jihomoravská zelenina zákazníci v nabídce najdou několik druhů paprik a chilli papriček od dalších pěti místních pěstitelů. Spolupráci se stávajícími dodavateli a pěstiteli českých paprik Kaufland stále prohlubuje a zkouší další nové zajímavé odrůdy, a rozšiřuje tak sortiment paprik vypěstovaných v České republice. Čtyři pětiny všech paprik prodaných v Kauflandu pocházejí v sezóně, která v České republice trvá od konce června do začátku října, právě z tuzemských skleníků a polí. Týdně to znamená 150 až 350 tun paprik, přičemž zákazníci nejčastěji kupují bílé a kapie.

Klasické žluté papriky se řadí v České republice mezi nejprodávanější

Široký výběr a čerstvost jsou první volbou

Vedle paprik nabízí Kaufland od dubna do listopadu také regionální saláty, ředkvičky, mladou cibulku, česnek, košťálovou i kořenovou zeleninu nebo brambory. V dubnu a květnu se na pultech objevuje český chřest, v červnu jahody a třešně a v dalších letních měsících ještě melouny, maliny, meruňky či cukety. Na podzim je pak velký zájem především o cibuli, dýně, hrušky a jablka. Vyrazte do jedné z prodejen Kauflandu a přesvědčte se sami.

Paprika pochází ze střední Ameriky nikoliv z Maďarska

