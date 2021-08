Po smrti rodičů na covid následovala další rána: Věra Martinová se rozešla s o 6 let mladším přítelem

Věra Martinová Super.cz

Poděkovat svým zpěvem přijela do náchodského divadla zpěvačka Věra Martinová (61) na finále soutěže Anděl mezi zdravotníky. "A to hlavně personálu nemocnice v Náchodě, protože se tam do poslední chvíle skvěle starali o moje rodiče, i když podlehli covidu-19," upřesnila zpěvačka.