Dámy, máte stále ještě šanci: Hezounek Vojta Drahokoupil je pořád nezadaný

Vojto, léto je u konce, jaké u tebe bylo a co jsi stihl?

„Za tohle léto jsem udělal asi největší kus práce, co jsem kdy stihl, protože jsme finišovali v přípravách a v realizaci singlu Co víc si přát. Je to první český gospel, který tady kdo udělal, a bylo to náročný. Je tam dohromady 22 různých umělců. Dali jsme dohromady all stars tým muzikantů a věřím tomu, že to tady ještě nikdo neudělal, a stojí to hrozně práce, času a peněz. Vzhledem k tomu, že si to celé financuji sám, tak by to mělo trvat daleko déle, než to trvá. Ale jdu do toho prostě naplno.“

Nedávno jsi natáčel videoklip a připravuješ novou desku. Kde hledáš inspiraci pro novou tvorbu?

„Když jsem začal psát novou desku, bylo to v době, kdy jsem chytil covid, během natáčení Tvoje tvář má známý hlas, tak jsem byl doma a říkal jsem si, že musím začít psát jinak. A napsal jsem ten gospel, zašel jsem za Jirkou Vidasovem, kterého jsem znal krátce. A zjistil jsem, jak se dá dělat hudba jinak. Pořídil jsem si domácí studio a začal jsem si věci produkovat sám. Inspiraci pro novou tvorbu právě nabírám určitě ve svém životě, a co se týče textů, tak jsou to mé myšlenkové pochody nebo filozofické přemýšlení nad čímkoli. Snažím se mluvit k co nejširšímu spektru lidí, abych svou hudbou pomohl a pohladil co nejvíc lidí.“

Před časem ses svěřil, že jsi měl psychické problémy, promítne se to i v některé písni?

„Myslím si, že určitě. Protože první verš singlu Co víc si přát začíná slovy „už vím, jak tančí se s ďáblem“, takže určitě je to tam otisknuté. Lhal bych, kdyby ne. Je to velká součást mého života a taky je to ten moment, co se mi stal. Vše je určitě inspirace pro tvorbu, kterou dělám, dělám to jinak a jdu do toho naplno, a jak já jsem mnohokrát řekl: „Někdy se člověk musí zbláznit, aby došel k rozumu.“

V poslední době jsi často ve společnosti s mladou zpěvačkou Eliškou Ruskovou, jste opravdu „jen“ kamarádi?

„Jojo, jsme kolegové, výborní kamarádi. Eliška je skvělá a věřím tomu, že jí ještě napíšu mnoho věcí a společně s Jirkou Vidasovem jí třeba uděláme desku, protože nám ta spolupráce vyhovovala, a i ona mi říkala, že jsme ji s Jirkou vystihli krásně, takže mám z toho radost a s Eliškou jsme pouze přátelé a kolegové.“

Na natáčení nového klipu jsi měl mladou, půvabnou herečku. Je i ve tvém životě někdo nový? Nebo mají fanynky stále šanci?

„V mém životě je pořád někdo nový, ale nejen co se týče žen, ale celkově. Takže momentálně jsem nezadaný, nevyhledávám nic, mám v životě pár lidí, se kterými čas trávím, ale jsem nezadaný.“ ■