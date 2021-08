Závidíte influencerům obrovské počty fanoušků na sociálních sítích? Nadějný moderátor radí, jak zabodovat

Martin Carev radí, jak být úspěšný na sociálních sítích. Super.cz

V září bude moderovat castingy soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2022, a bude tak u výběru nových modelingových nadějí. Martin Carev si sám tuto profesi vyzkoušel a dostal šanci zazářit nejen před objektivem mobilu jako influencer, youtuber a bloger, ale také před objektivem fotoaparátu jako model.

„Upřímně si myslím, že nejsem zase až tak zajímavý na to, abych mohl být opravdový model. Navíc výška 184 centimetrů taky není úplně ono. Kdybych neměl following, tak bych se k modelingu ani nedostal,“ uvedl na představení letošních finalistů skromně Martin a jedním dechem dodal: „Už jsem šel nějakou přehlídku a taky něco fotil, ale spíš je to o influencerství.“

Letošním i příštím finalistům mladý digitální kreativec rád pomůže prosadit se na sociálních sítích. „Pokud budou mít nějaké otázky, tak jim moc rád pomůžu. Nejtypičtější řada, kterou jsem dával, byla: ’Buďte sami sebou.’ Důležité je, aby měl člověk schopnost poznat, co chtějí lidi vidět. Pokud jim tohle nebude schopný dát, tak ho nikdo sledovat nebude.“ ■