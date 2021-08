Šok na přehlídce Beaty Rajské: Jedny dámské večerní šaty vynesl muž!

Boris Král Michaela Feuereislová

Nádherné šaty, hvězdné modelky, obě krásné dcery Ivy Kubelkové. Tak vypadala přehlídka módní návrhářky Beaty Rajské (58). O to větší šok byl, když mezi modelkami vyšel v krásné róbě návrhářky muž s dlouhými vlasy.

Málokdo to tušil až do chvíle, než byl s publikem v blízkém kontaktu. Byl vysoký, štíhlý, měl dlouhé vlasy, femininní vzhled a byl hladce oholený. "Je to mladý módní návrhář Boris Král," řekla Super.cz Beata Rajská.

"Měla jsem pocit, že to musím udělat, obzvlášť po tom, co je společnost tak rozpolcená. Určitě mě nebude těšit, když budou neidentifikovatelní panáčci na záchodech. Ale celý život žiju ve společnosti, kde žijí rozmanití lidi a toto je to nejmenší, jak je mohu podpořit," dodala Beata. ■