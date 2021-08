Stejné šaty oblékla po 20 letech: Zuzana Bubílková si drží stejnou figuru, aby nemusela róby vyhazovat

Zuzana Bubílková Super.cz

Róba ovšem nová nebyla. "Dnes mají ty šaty přesně dvacet let, tak jsem si řekla, že je vyzkouším a byla jsem ráda, že mi pořád jsou. I když jsem radši od rána nejedla," svěřila, že už má roky stejnou postavu, na které tedy důkladně dře a pravidelně cvičí.

Takových kousků má prý doma víc."Jednu dobu jsem si šaty kupovala a nepůjčovala si je. Všechny mi zůstaly, protože byly strašně drahé a je mi líto to někam dát anebo vyhodit. Je to i motivace držet si stejnou váhu, abych je mohla kdykoli vytáhnout. Všechny vypadají jako nové, protože to byly nadčasové kousky," doplnila Zuzana, která přidala i historky o modelu, který oblékla poprvé ještě během spolupráce s Miloslavem Šimkem, kterou se můžete dozvědět v našem videu. ■