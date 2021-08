Na obrazovky se vrací miláček divaček jako vojenský lékař. Marka Němce však vojna těsně minula

Marek Němec coby David Hofbauer v novém seriálu. Foto: Archiv FTV Prima

Ano, toho „Hofa“, jenž miloval Mery (Sabinu Laurinovou), chtěl si ji vzít a stát se dobrým otcem jejího dítěte. „Jsem takové dědictví Modrého kódu a Sestřiček, které přeteklo do nového seriálu, nejsem jediný… Pořád se držím svého kopyta, takže se do terénu k zeleným mozkům úplně nedostanu,“ řekl Super.cz Marek Němec (40).

V Misi pracuje především ve vojenské nemocnici a diváci se prý můžou těšit na řevnivé peripetie a milostné trojúhelníky. „Asociální lékař musí generovat nějaké vztahy, což je zdroj určitého humoru, protože v tomhle on působí dál jako sociálně zaostalej.“ Prostě naturel miláčka divaček zůstává, i když musí být zodpovědnější, dostal na starost primariát.

Absolvoval Marek vojnu? „Já byl první ročník, který už po vysoké nemusel na povinnou vojenskou docházku. Asi bych ji odbyl civilní službou, měl jsem i dost divadelní práce, naštěstí, takže jsem si říkal, že bych to takto vyřešil. Ale aspoň základní gramotnost, která by způsobila, že člověk může být platný při obraně prostoru, co sdílí s ostatními, by se hodila,“ sdělil nám.

Herec si vždy chránil prázdniny a do minulého léta během nich nepracoval, jen minimálně. Letos to prý byl masakr. Přesto táta dvou dětí nemá výčitky. Během korony se totiž stáhl s rodinou na chalupu, která je zachránila. „Užili jsme si to tam velmi krásně a skromně, takže děti jsou mým rodičovstvím saturované.“

Nás zajímalo, jak zabavili syna Matěje (10) a Rozárku (6), když on pracoval a manželka také. „Matěj byl i na táboře a Rozárka pendlovala mezi babičkami, tetičkami a strýčky.“ V tu chvíli se malá vnáší do hovoru a Marek jí říká: „Ano, máš strýčka, Prokopa přece.“ Což je bratr ženy Johany, dramaturgyně.

Ačkoliv léto nebylo nic moc, jejich potomkové se nenudily. „Umíme si s dětmi užít pěkné dny, i když prší, hrajeme pinčes, pouštíme si filmy, ve stodole jsme si zařídili kino. Jen kolo stojí od června na chalupě vzhůru nohama a čeká na duši. Spíš jsem se věnoval ježdění na paddleboardu,“ řekl Super.cz. ■