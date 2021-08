Nejen Johnny Depp: Karlovarský Thermal „dobyli“ hned dva piráti z Karibiku!

Hakeem Kae-Kazim na červeném koberci v hotelu Thermal Super.cz

Herec v Česku natáčí, Karlovy Vary mu učarovaly. „Jsem v Karlových Varech poprvé a jsem ohromen. Je tady spousta lidí a je to velký festival, to jsem nevěděl a moc si to užívám. Úžasné,“ řekl nám před začátkem ceremoniálu v hotelu Thermal. „Všem o tomto festivalu řeknu,“ dodal s úsměvem.

Herci se ve Varech nepotkali, alespoň ne do začátku ceremoniálu. „Ale třeba se setkáme dnes večer, možná ho půjdu pozdravit, uvidíme,“ řekl Hakeem Kae-Kazim.

Zeptali jsme se i na to, zda herec už ochutnal české pivo nebo jídlo. Zatím prý ne.

Karlovy Vary miluje i jeho žena. „Natáčel se tu film One Last Date nebo tak nějak, a má žena ho zbožňuje,“ řekl Hakeem Kae-Kazim. Zřejmě měl na mysli snímek Poslední prázdniny, v angličtině Last Holiday, z roku 2005.

Hlavní zahraniční hvězdou závěrečného ceremoniálu byl Ethan Hawke, jenž převzal Cenu prezidenta MFF KV. Stejné ocenění získal také Jan Svěrák. ■