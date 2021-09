Pánové, líbí se vám tahle vždy dobře naladěná herečka? Petra Nesvačilová promluvila o vztazích

Petra Nesvačilová Super.cz

Do společnosti chodí Petra Nesvačilová (35) spíše s kamarádkami. Není tedy divu, že jsme se jí během našeho posledního setkání ptali na to, jak to má se vztahy. Single, nebo zadaná? „Dá se říct, že jsem možná single,“ uvedla s šibalským výrazem herečka a jedním dechem dodala informaci, která věc příliš neosvětlila: „Někdy jsou vztahy složitější a napínavější, než si můžeme myslet.“