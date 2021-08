Kinematografii nikam neposunu a ze setkání s Deppem bych byl ve stresu, říká známý český režisér

Patrik Hartl Super.cz

Na jeden z večírků v rámci karlovarského festivalu Hartl přijel se svou novinkou Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Snímek napsal na motivy vlastní stejnojmenné knihy, filmová režie je jeho debutem. V programu festivalu ale snímek nebyl.

„Karlovy Vary se filmařsky profilují jinak, a to je hezké. Vůbec je hezké, že filmový svět má takovou diverzitu a že lidé tady vidí náročnější filmy, které kinematografii posouvají dál. Já kinematografii nikam neposunu,“ řekl režisér se svým nezaměnitelným smíchem. Jeho film přitom boduje u diváků a je v kinech mimořádně úspěšný.

Hosty závěru 55. ročníku MFF KV byli kromě jiných filmařů také Ethan Hawke a Johnny Depp (58). Po setkání s filmovými hvězdami Hartl obecně netouží.

„Mám sociální neurózu, nevím, co bych Johnnymu Deppovi řekl. Líbí se mi, jak hraje, má nadání od pána boha, tak možná to bych mu řekl. I když to je asi zbytečné, to on ví. Takže bude lepší, když se nesetkáme, byl bych z toho ve stresu,“ dodal se smíchem.

Hartlova nová kniha vyjde na podzim. Podrobnosti nechtěl prozradit, jen jednu věc řekl: „Je strašně dobrá!“ ■